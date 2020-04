00:32 Uhr

Betreuung und Unterstützung durch Alltagsbegleiterinnen

Claudia Fichtner koordiniert haushaltsnahe Hilfe im Landkreis Dillingen

In dieser herausfordernden Zeit freuen sich acht Alltagsbegleiterinnen zusammen mit Claudia Fichtner, die die Einsätze koordiniert, auf ihre Aufgaben: Seit April sind sie im ganzen Landkreis Dillingen für Menschen mit und ohne Pflegegrad und nach Wunsch und Bedarfslage unterwegs. Sie bieten haushaltsnahe Unterstützung und Betreuung an. Die Aufgaben sind vielfältig und abwechslungsreich. So individuell jeder Mensch, jede Familie ist, so abgestimmt sind laut Pressemitteilung die Einsätze. Dabei achten die Mitarbeiterinnen aktuell noch intensiver auf Hygiene und Sauberkeit, ohne dass das Miteinander verloren geht.

Um als Alltagsbegleiter tätig werden zu können, mussten alle einen Lehrgang erfolgreich abschließen. Der Aufgabenbereich gestaltet sich in erster Linie rund um den Haushalt (einkaufen, sauber machen, kochen) oder um Betreuung (Begleitung zu Ärzten, Ämtern, Friedhofsbesuche, Spaziergänge, Demenzbetreuung).

Die Alltagsbegleiter setzen sich aber auch – und gerade jetzt im Besonderen – für ungewöhnliche Lösungen ein. So wird sogar ein defektes Fernsehgerät spontan getauscht, damit es für den zu Betreuenden wieder möglich ist, etwa den Gottesdienst zu sehen. Da Besuche zurzeit schwierig sind, wird auch mal ein Gespräch mit den Enkeln, der Familie oder Freunden per WhatsApp-Video ermöglicht und sogar ein krankes Haustier gemeinsam zum Tierarzt gebracht. (pm)

Erreichbar ist die Alltagsbegleiter Dillingen GmbH über Claudia Fichtner unter Telefon 09074/4289765 oder 0170/3173175.

Themen folgen