Betreuung von Kindern wird teurer

Lauingen passt turnusmäßig Gebühren an

Wer in Lauingen ein Kind für fünf Stunden am Tag in einem Kindergarten betreuen lässt, der zahlt aktuell 122,50 Euro im Monat. Ab September steigt die Gebühr jedoch. In welcher Form, das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Der Grundbetrag je Buchungsstunde und Monat beträgt dann 25,50 Euro. Um in der Rechnung von oben zu bleiben: Die Betreuung eines Kindes für fünf Stunden am Tag kostet dann 127,50 Euro. Der Grundbetrag steigt in den kommenden fünf Jahren jeweils zum Stichtag 1. September jedes Mal um einen Euro. Für Kinderkrippen steigt der Betrag ebenfalls im gleichen Maße. 2024 ergibt sich für die Beispielrechnung von oben somit ein Wert von 147,50 Euro. Das hat der Stadtrat turnusgemäß so beschlossen. Wer mehrere Kinder in die Betreuung gibt, zahlt aber nicht exponentiell mehr: Denn dann greift die soziale Ermäßigungsstaffel.

Wie Bürgermeisterin Katja Müller erklärte, berücksichtigt dieser Wert jedoch noch nicht die Prämie von 100 Euro pro Monat und Kind, die die Stadt vom Staat erhält und auf die Eltern umlegt. „Es gibt die Möglichkeit, dieses Geld nicht an die Eltern weiterzugeben, sondern für die Defizite zu nutzen. Das wollen wir aber nicht. Wir sind familienfreundlich“, so Müller.

Ebenfalls bekannt gegeben wurden die Rechnungsergebnisse der Kinderbetreuung 2019. Das angestrebte Ziel, das Gesamtdefizit der Kindertageseinrichtungen spürbar zu reduzieren, konnte demnach nicht erreicht werden. Gründe dafür seien die Ausweitung des Betreuungsangebots sowie tarifbedingte Lohnsteigerungen. Die Gesamteinnahmen der Kinderbetreuung in Lauingen lagen 2019 bei rund 1,9 Millionen Euro, 450000 davon stammen aus den Beiträgen der Eltern. Die Ausgaben jedoch lagen bei 2,8 Millionen Euro. Das Defizit beträgt somit rund 930000 Euro. (mayjo)

