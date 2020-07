vor 24 Min.

Betriebsunfall in Lauingen

Eine Mann musste nach einem Betriebsunfall in Lauingen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Mann ist beim Absteigen von einem Traktor in Lauingen abgerutscht.

Der Traktor stand laut Polizei auf einer Lkw-Zugmaschine. Als der 53-Jährige vom Traktor absteigen wollte, stieg er entgegen betrieblicher Anweisungen vorwärts herunter, rutschte ab und stürzte aus etwa eineinhalb Meter auf den Boden. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus gefahren.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 17.30 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Deutz-Fahr-Straße in Lauingen. (pol)

