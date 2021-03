vor 39 Min.

Betrüger geben sich als Neffen aus

Wie Seniorinnen aus dem Bachtal auf den Enkeltrick reagieren

Zwei Seniorinnen aus dem Raum Syrgenstein haben am Donnerstag zwischen 13.30 und 14.15 Uhr Anrufe von Trickbetrügern erhalten, die sich als ihre Neffen ausgaben. In beiden Fällen erklärten sie, dass sie einen Unfall gehabt hätten und dringend Geld benötigen. Beide Frauen sollten sofort zur Bank gehen und Geldbeträge abheben. In einem Fall forderte der angebliche Neffe nach Angaben der Polizei 20.000 Euro, um den Unfall abzuwickeln. Kurz darauf meldete sich unter einer anonymen Nummer ein weiterer Unbekannter, der sich als Polizist ausgab und erklärte, dass es sich tatsächlich um ihren Neffen handeln würde und sie daher den Angaben trauen könne. Beide Seniorinnen reagierten richtig und verständigen die echte Polizei. Dort wurden sie über die bekannte Trickbetrugmasche aufgeklärt.

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug gibt es im Netz unter polizei-beratung.de

