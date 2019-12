vor 17 Min.

Betrüger sammelt Spenden in der Zahnarztpraxis

Mann fragt nach Spendenboxen für Zahngold und gibt sich als falsche Person aus.

Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, ist es am 26. November zwischen 11.30 bis 12 Uhr zu einem Trickbetrug durch einen falschen Spendensammler in einer Zahnarztpraxis in Lauingen gekommen. Dort erhielt eine Praxismitarbeiterin einen Anruf eines angeblichen Herrn Groß, welcher nach Spendenboxen für Zahngold fragte. Diese wollte der Anrufer umgehend abholen. Zuvor fragte der Unbekannte außerdem nach, ob auch eine Spendenbox für die gemeinnützige Organisation „pro Familia“ bestehen würde. Eine anschließende Abholung scheiterte jedoch, da die Angestellte vom Abholer einen Ausweis forderte. Der unbekannte Mann erklärte diesen aus seinem Pkw holen zu müssen, kehrte aber nicht wieder zurück, teilt die Polizei mit.

In einer Dillinger Praxis erbeutet er 500 Euro

Der Täter verschaffte sich unter gleichem Vorwand in Günzburg am gleichen Tag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr Zutritt zu einer Zahnarztpraxis. Dort wurde ihm schließlich eine Spendenbox für Zahngold übergeben. Auch in Dillingen war der Täter noch in einer andere Praxis. Dort hatte er sich in einer Zahnarztpraxis Am Stadtberg als Mitarbeiter des Vereins „pro Familia Augsburg e.V“ vorgestellt und nach telefonischer Vorankündigung eine Spendenbox für Zahngold erschlichen. Der Beuteschaden dort wird mit rund 500 Euro beziffert.

30 Jahre alt und kräftig gebaut

Die Betrugsversuche wurden erst verspätet durch Mitarbeiter einer gemeinnützigen Organisation festgestellt. Diese sammelt unter anderem Zahngold, das in Zahnarztpraxen gespendet wird, um den Erlös dann an wohltätige Organisationen zu spenden. Der Täter wurde als circa 30 Jahre alt, kräftig gebaut und bekleidet mit roter Steppjacke beschrieben. (pol)

