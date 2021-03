vor 48 Min.

Betrüger versuchen zwei Dillinger auszutricksen

Ein falscher Microsoft-Mitarbeiterin rief eine Dillingerin an.

Ein falscher Microsoft-Mitarbeiterin rief eine Dillingerin an. Und der Verkäufer eines Motorrads soll auch betrogen werden. Klappt beides nicht.

Am 10. März um 9 Uhr erhielt eine Dillingerin einen Anruf einer vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiterin, die sich als Christine ausgab und nur englisch sprach. Diese gab vor, den PC der Dillingerin schützen zu wollen, dafür sollte diese den Computer starten und ihr Zugang gewähren. Die Dillingerin fiel nicht auf den plumpen Versuch herein und drohte mit der Polizei. Daraufhin wurde das Gespräch sofort beendet.

Verkäufer aus Dillingen soll 500 Euro zahlen

Ein Dillinger inserierte über ein Kfz-Portal sein gebrauchtes Motorrad, woraufhin sich am 4. März ein unbekannter Mann meldete, der angeblich in Schwerin wohnen würde. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der Fremde das Motorrad für 5500 Euro kaufen, woraufhin der Dillinger seine Bankverbindungsdaten übermittelte. Kurz darauf erhielt er eine E-Mail, indem ihm eine Überweisung in Höhe von 6100 vorgegaukelt wurde.

Mit der Überzahlung sollte der Dillinger die Speditionskosten von 500 Euro auf ein italienisches Konto einzahlen. Der Dillinger fiel nicht auf den Betrug herein und zeigte den Versuch an. Die vom angeblichen Käufer hinterlegte IBAN Nummer für das italienische Konto ist bereits mehrfach mit ähnlich gelagerten Betrugsdelikten in Erscheinung getreten. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de (pol)

