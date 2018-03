vor 8 Min.

Betrügerische Handwerker unterwegs

Die Polizei warnt vor betrügerischen Handwerkern. Anlass ist ein aktueller Fall in Dillingen.

Männer wollen in Dillingen Seniorin übers Ohr hauen. Aber die resolute Seniorin verdirbt ihnen die Tour.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Handwerkern. Anlass ist ein aktueller Fall in Dillingen. Am Dienstag gegen 15 Uhr wurde eine 85-Jährige im Dillinger Hafenmarkt von einem Mann, der mit einem blauen Arbeitsanzug bekleidet war, auf ihr defektes Hausdach angesprochen. Der vermeintliche Handwerker hatte nach Angaben der Polizei mehrere lockere Dachziegel und eine Wölbung im Dach festgestellt. Zur Einschätzung der Reparaturkosten rief der Mann laut Polizeibericht dann seinen angeblichen Chef. Dieser stellte außerdem einen Wasserschaden fest. Offensichtlich hatte einer der Männer an der Hausfassade unbemerkt Wasser ausgeschüttet.

Weil die resolute Seniorin die Masche durchschaute, verließen die Männer wutentbrannt die Örtlichkeit. Zu einer Geldzahlung ist es nicht gekommen. (pol)