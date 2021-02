12:15 Uhr

Betrug per Whatsapp - die Dillinger Polizei warnt

Eine Dillingerin hat von ihrem Bruder eine Whatsapp-Nachricht bekommen. Dachte sie. Doch stattdessen war sie auf einen Betrug hereingefallen. Weitere Maschen.

Bereits am Samstag vor einer Woche erhielt eine Dillingerin eine Whatsapp-Nachricht, die augenscheinlich von ihrem Bruder stammte. Darin befand sich ein Verifizierungscode, denn sie wieder an ihren Bruder zurückschicken sollte. Sobald sie die Nachricht verschickt hatte, konnte sie ihren Whatsapp-Account nicht mehr nutzen. Außerdem hatte sie mit dem Weiterleiten der Mitteilung einen Trojaner geöffnet, der nun wiederum alle weiteren Kontakte in ihrem Whatsapp-Account anschrieb um den Verifizierungscode weiter zu verbreiten.

Welche Gefahr durch Trojaner auf dem Handy droht

Durch das Öffnen von Anhängen, die entweder per SMS oder Whatsapp zugesendet werden, können Täter Trojaner auf den infizierten Smartphones unbemerkt installieren und vertrauliche Daten abgreifen. Dabei werden nicht nur Kontaktdaten, sondern auch gespeicherte Passwörter oder auch Bankverbindungsdaten abgegriffen. Sobald die Anhänge geöffnet werden, installiert sich der Trojaner und verteilt sich selbstständig über die hinterlegten Kontaktdaten weiter.

Tipps der Dillinger Polizei

Die Polizei rät daher, niemals auf einen Link zu klicken der einem nicht vertrauenswürdig erscheint. Täter versuchen oft durch die Vorgabe, es wurde ein Paket versandt oder durch die Anfrage eines vermeintlichen Bekannten, ihre Opfer dazu zu bringen angefügte Links zu öffnen. Mann sollte nur Apps bei installierten Diensten wie etwa Google Play herunter und nicht über zugesandte Apps. Außerdem empfiehlt die Polizei auf dem Handy ein Antiviren-Programm herunterzuladen und dieses regelmäßig zu aktualisieren. . Sollte doch ein auffälliger Link angeklickt worden sein: Sofort den Mobilfunkanbieter informieren, alle Dienste sperren und die Bank informieren.

In Unterthürheim ruft eine falsche Lottogesellschaft an

Gleich an zwei Tagen, am Mittwoch und am Donnerstag, erhielt eine Anwohnerin aus dem Ortsteil Unterthürheim Anrufe einer angeblichen Lottogesellschaft. Hierbei wurde ihr mitgeteilt, dass sie nun Chancen auf den Jackpot habe, zeitgleich wollte man ihr ein Lottoabonnement in Höhe von 79 Euro für drei bis neun Monate verkaufen. Die Seniorin ließ sich nicht auf das Lockangebot ein und beendete das Gespräch.

In Wittislingen und Bissingen ruft falscher Microsoft-Mitarbeiter an

Dreimal rief ein falscher Microsoft-Mitarbeiter einen Wittislinger und fünfmal einen Bissinger an und versuchte sie zu betrügen und ihnen in englischer Sprache auf angebliche Computerprobleme hinzuweisen, für die er dann Zugang zum PC haben wollte. Beide Angerufene fielen nicht auf den Betrugsversuch herein.

Eine Glückspielhotline meldete sich in Schwenningen

Eine Schwenningerin bekam am Donnerstag ebenfalls einen Anruf einer Glückspielhotline, in der ihr erklärt wurde, dass sie gerade an einem kostenlosen Glückspiel teilnehmen würde. Hierfür wollte die Anruferin die Kontodaten abfragen, woraufhin die Schwenningerin auflegte, so dass es zu keinem Schaden kam.

Binswangerin fällt auf Phishing-Mail herein

Am 7. Februar fiel eine Binswangerin auf eine Phishing-Mail herein, bei der sie unbedacht ihre Onlinebanking Daten eingab. Anschließend wurde versucht von ihrem Konto 4627 Euro abzubuchen, das jedoch ihrer Hausbank verhindern konnte.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

