25.03.2021

Betrugsfälle im Internet häufen sich

Polizei meldet vier weitere Delikte

Die Betrugsfälle im Internet häufen sich. Die Polizeiinspektion Dillingen meldet vier weitere Fälle aus der Region. Ein Höchstädter hatte am 15. März einen E-Scooter für 720 Euro über ein Kleinanzeigenportal gekauft. Der Mann überwies die geforderte Summe direkt auf ein Konto. Der Roller wurde nach Angaben der Polizei jedoch nicht geliefert, auch ist der Verkäufer nicht mehr erreichbar.

Zu einem weiteren Betrug war es bereits am 28. Februar gekommen. Ein Holzheimer hatte ein iPad im Internet gekauft und dafür die Summe von 260 Euro direkt überwiesen. Danach reagierte der Verkäufer nicht mehr. Der dritte Fall spielt in Gundelfingen. Ein Mann hatte am 10. März über das Internet eine Spielekonsole im Wert von 180 Euro bestellt. Das Geld überwies er per Transferdienst, allerdings mit Freundesoption, sodass die Transaktion nicht versichert war. Das Gerät wurde nicht geliefert.

Beim vierten Fall geht es um ein Küchengerät: Eine Bächingerin kaufte am 10. März einen gebrauchten Thermo-Mix für 580 Euro über ein Kleinanzeigenportal. Auch sie überwies das Geld direkt an eine deutsche IBAN-Nummer. Im Nachgang recherchierte die Frau und fand heraus, dass die IBAN-Nummer zu einer großen Buchhandelskette gehört, die keine Küchenmaschinen vertreibt. Vermutlich sollten mit der Zahlung Schulden eines dortigen Kunden beglichen werden. Diesbezüglich werden nun weitere Ermittlungen von der Polizei geführt. (pol)

