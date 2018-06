vor 28 Min.

Betrunken Unfall verursacht

76-Jährige hat 0,8 Promille

Ein 18-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Wagen am Sonntag um 14.30 Uhr von der Lauinger Straße auf das Gelände einer dortigen Tankstelle einbiegen. Dabei verließ eine 76-Jährige die Tankstelle und touchierte mit ihrem Wagen das Heck des anderen Autos. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2300 Euro. Obwohl beide Verkehrsteilnehmer noch ein kurzes Gespräch miteinander führten, notierten sie sich keine Personalien. Erst nachdem die Unfallverursacherin die Unfallstelle verlassen hatte, kamen dem jungen Mann nach Angaben der Polizei Zweifel an der Fahrtauglichkeit der Unfallverursacherin auf, da diese unsicher aus ihrem Wagen gestiegen war und zuvor Wein an der Tankstelle gekauft hatte. Der 18-Jährige verständigte die Polizei. Die traf die 76-Jährige zu Hause an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die 76-jährige Dame musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme begleiten, außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. (pol)

