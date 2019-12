10.12.2019

Betrunken Unfall verursacht

Mann flüchtet nach Vorfall auf der B16

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von fast 6000 Euro ist es am Sonntag gegen 23.50 Uhr auf der B16 bei Steinheim gekommen. Ein 38-Jähriger kam nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen in der Auffahrt zur B16 nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto prallte gegen eine Richtungstafel und gegen einen Leitpfosten. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, teilt die Polizei mit. Er konnte von den verständigten Polizisten an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 0,6 Promille.

Daher wurde gegen ihn eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein Auto, bei dem Totalschaden entstand, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Gegen den 38-Jährigen wurden Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (pol)

