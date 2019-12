10.12.2019

Betrunken hinterm Steuer

Polizei meldet zwei Fälle

Eine 45-jährige Autofahrerin ist am Sonntag gegen 7.15 Uhr von einer Dillinger Polizeistreife in der Dillinger Straße in Höchstädt einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Weil sie Alkohol intus hatte und ein Alkoholtest bei ihr einen Wert von über 1,7 Promille ergab, wurden ihr die Fahrzeugschlüssel abgenommen, teilt die Polizei mit. Gegen sie wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die 45-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nur kurze Zeit später, 7.40 Uhr, hat die Polizei in Lauingen in der Riedhauser Straße einen 40-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 40-Jährigen untersagt und gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, so die Polizei. (pol)

