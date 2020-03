vor 10 Min.

Betrunken im Auto, die Hand am...

Ein 53-Jähriger muss sich wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten.

Zeugen haben am Mittwochabend die Polizei verständigt, weil ein Mann in seinem Auto saß und dabei ein eindeutige Ornanierbewegungen an sich vornahm. Als die Beamten gegen 18.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts im Georg-Hogen-Ring in Dillingen eintrafen, stellten sie zudem fest, dass der 53-Jährige, der in seinem Auto saß, alkoholisiert war.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren

Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über einem Promille. Um seine Weiterfahrt zu verhindern, wurden dem 53-Jährigen kurzerhand die Autoschlüssel abgenommen. Wegen der durchgeführten exhibitionistischen Handlungen erwartet den Mann nun ein Strafverfahren. (pol)

