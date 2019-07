11:23 Uhr

Betrunken und unter Drogenverdacht: Polizei stoppt 17-Jährigen

Der junge Mann aus Buttenwiesen wollte vor der Polizei flüchten. Was ihn nun erwartet.

An einem Jugendtreff in Wertingen hat die Polizei am Freitag kurz Mitternacht mehrere Jugendliche bemerkt, die beim Eintreffen des Streifenwagens flüchten wollten. Die Beamten hielten einen 17-Jährigen aus Buttenwiesen fest, der mit seinem Leichtkraftrad vor Ort war. Ein Alkoholtest ergab, dass der Jugendliche 1,38 Promille Alkohol im Blut hatte.

Tabakwaren wurden gefunden

Zur Unterbindung einer Trunkenheitsfahrt stellte die Polizei den Fahrzeugschlüssel des Leichtkraftrads sicher, schreibt es die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Da die Beamten auch drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten, ging die Polizei davon aus, dass der 17-Jährige nicht nur getrunken, sondern auch Marihuana konsumiert hatte. Bei einer Durchsuchung wurden Tabakwaren aufgefunden und sichergestellt. (pol)

