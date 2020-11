14.11.2020

Betrunkene flieht

Frau fährt nach Unfall auf der B16 davon

Eine betrunkene Autofahrerin ist laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 22.10 Uhr auf der B16 zwischen Dillingen und Steinheim mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender 28-jähriger Fahrer, der in Richtung Günzburg unterwegs war, konnte dem Chevrolet der 53-Jährigen nicht mehr ausweichen und prallte seitlich mit dem Fahrzeug zusammen. Durch herumfliegende Autoteile wurde ein nachfolgender Wagen ebenfalls beschädigt. Obwohl an den Fahrzeugen nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 3100 Euro entstand, flüchtete die Unfallverursacherin. Aufgrund der Fahrzeugteile leitete die Polizei sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Auto ein. Die 53-Jährige meldete sich schließlich bei einem Bekannten, der sie zur Unfallstelle zurückbrachte.

Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Autofahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die 53-Jährige wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsum und Unfallflucht ermittelt. (pol)

