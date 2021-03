09:31 Uhr

Betrunkener Autofahrer bleibt bei Kicklingen mit Wagen stecken

3,42 Promille Alkohol im Blut hatte nach Angaben der Polizei ein Autofahrer, der am Samstagabend bei Kicklingen mit seinem Wagen in einer Böschung steckenblieb.

Ein 44-Jähriger hat am Samstag in Kicklingen vergeblich versucht, seinen Wagen von einer Böschung wieder auf die Straße zu fahren. Der Mann hatte sehr viel Alkohol im Blut.

Mehrere Zeugen beobachteten haben am Samstag kurz vor 20.30 Uhr beobachtet, dass an der Staatsstraße 2030 bei Kicklingen ein Auto neben der Fahrbahn in einer Böschung stand.

3,42 Promille Alkohol im Blut

Wie die Polizei mitteilt, versuchte der 44-jährige Fahrer vergeblich, seinen Wagen rückwärts heraus auf die Fahrbahn zu fahren. Der Fahrer machte nach Angaben der Polizei einen alkoholisierten Eindruck. Dieser Verdacht bestätigte sich. Ein Test mit dem Alkomat ergab laut Polizeibericht einen Wert von 3,42 Promille.

Polizei stellt Führerschein sicher

Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des 44-Jährigen sicher. Der Mann musste sich Blut nehmen lassen. Er kam wegen der hohen Alkoholisierung vorsorglich zur Überwachung in das Krankenhaus Dillingen.

Lesen Sie auch:



Themen folgen