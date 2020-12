vor 30 Min.

Betrunkener Autofahrer liegt an Lauinger B16-Auffahrt im Wagen

Die Polizei hat am Dienstag nach einer Verfolgung einen 36-jährigen Autofahrer gestellt,. Der Mann hatte sein Auto an der Lauinger B16-Auffahrt abgestellt.

Die Polizei wurde am Dienstagabend zur B16-Auffahrt Lauingen Ost gerufen. Dort hatte ein betrunkener Autofahrer sein Fahrzeug abgestellt.

Der Polizei ist am Dienstag gegen 19.10 Uhr gemeldet worden, dass auf der Staatsstraße 2025 an der B16-Auffahrt Lauingen Ost ein Auto steht, in dem eine Person liegt.

Die Polizei verfolgt den flüchtenden Fahrer

Als die Beamten nachschauten, wollte der 36-jährige Fahrer mit seinem Wagen flüchten. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung von der Polizei gestellt werden.

36-Jähriger muss sich Blut nehmen lassen

Weil der Mann nach Alkohol roch und auch eine anderweitige Beeinflussung seiner Verkehrstüchtigkeit nicht ausgeschlossen werden konnte, musste sich der 36-Jährige Blut nehmen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Autofahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (pol)

