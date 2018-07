vor 51 Min.

Betrunkener uriniert ins Treppenhaus

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen Mann in Höchstädt festgenommen.

Und schlägt einem Mann in Höchstädt ins Gesicht. Einen anderem droht er, ihn umzubringen.

Ein 33-jähriger Mann hat nach Angaben der Polizei am Sonntag um 15.35 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Höchstädter Bahnhofstraße betreten und in das Treppenhaus uriniert. Als er vom 60-jährigen Hausbesitzer dahingehend angesprochen wurde, kam es zum Streit.

Dabei schlug der 33-Jährige dem Ältern mit der Faust ins Gesicht. Der 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Einem 41-jährigen Bekannten des 60-Jährigen drohte der 33-Jährige, der mit rund zwei Promille deutlich alkoholisiert gewesen war, dann noch, er werde ihn umbringen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wird der 33-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (pol)

