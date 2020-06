vor 33 Min.

Beunruhigt in Zeiten der Lockerungen

Die Füße zurück in den Sandstrand von Mallorca und Co. Nach und nach ist das wieder möglich. Doch die vielen Reisen geben auch Grund zur Beunruhigung, findet Dillingens evangelisch-lutherischer Pfarrer Manuel Kleiner.

Plus Das christliche Wort heute von Pfarrer Manuel Kleiner der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Dillingen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ehrlich gesagt bin ich etwas beunruhigt. Sie fahren wieder. Oft ungebremst. Die vielen Autos. Sie fliegen wieder. Die Ferienflieger. Sie freuen sich wieder. Die vielen, denen der Lockdown viel abverlangte. Wir kehren wieder zur – ach so geliebten – Normalität zurück. Ja gut, langsam nur – und doch zu schnell?

Es gibt Lockerungen. Und ich kann wieder meine Fußzehen in den Sand der Küsten Mallorcas graben. „Endlich bekomme ich meine Grundrechte zurück, schön poliert!“, hört man sagen. Dabei besonders eingefordert von denen, in deren Händen ich sie nicht unbedingt wissen will. Ich weiß, dass mir faktisch kein Schaden entstanden ist, als ich mit der Einschränkung meiner Bewegungsfreiheit daran beteiligt war, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Allerdings sind wir dabei, die Chance zu verspielen, zu lernen, wie gut Verzicht tut. Wie gut es ist, den Verbrauch zu drosseln und nicht zu leben, als gäbe es kein Morgen.

Pfarrer Kleiner: "Bis jetzt in der Mehrheit richtig reagiert"

Wie wenig Zeit uns bleibt, Wasser, Boden, Luft sich regenerieren zu lassen, damit unsere Enkel und alle zukünftigen Generationen auch noch Freude am Leben haben können. Und wie wichtig es wäre, einmal darüber nachzudenken, wofür wir eigentlich unsere Kräfte und Zeit einsetzen, ob diese wirklich dem Ziel dienen, diese Welt bewohnbarer zu machen – für alle.

Beunruhigt bin ich auch von der großen Schuldenlast, die aufgenommen wurde und zumindest in meiner Lebenszeit nicht abgetragen werden wird. Ich weiß, es geht nicht anders. Doch es ist für mich ganz schlimm, dass Menschen unter uns, die mehr als genug Geld haben, diese Zeit auch nutzen zu Betrug und Spekulation auf dem Rücken von Menschen, die auf ihren Broterwerb unter oft schweren Bedingungen angewiesen sind.

Bis jetzt haben wir in der Pandemie in der Mehrheit richtig reagiert. Das zeigt der Blick in andere Länder, wo die Pandemie einfach weggelogen wird. Ich hoffe, dass wir in der Mehrheit den Ernst der Lage doch erkannt haben und miteinander den Weg der Solidarität und Nächstenliebe im Sinne Jesu weitergehen.

Ihr

Pfarrer Manuel Kleiner,

Evangelisch-Lutherische Katharinenkirche, Dillingen

