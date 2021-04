Bezirk Schwaben will Pfeuffer-Werke in Höchstädt ausstellen

Bezirkstagspräsident Martin Sailer unterstützt die Initiative der Witwe des Künstlers Hartmut Pfeuffer. Eine Lösung für eine Ausstellung der Werke zeichnet sich ab.

Der Bezirk Schwaben unterstützt die von einem Freundeskreis geforderte Ausstellung von Werken des Künstlers Hartmut Pfeuffer in Höchstädt. Das betont Bezirkstagspräsident Martin Sailer in einer Pressemitteilung.

Sailer: Pfeuffers Werke begeistern viele Menschen

„Die Werke von Hartmut Pfeuffer begeistern über die Grenzen Schwabens hinaus viele Menschen. Der Bezirk Schwaben erarbeitet deshalb aktuell Konzepte, um den Künstler angemessen zu würdigen“, teilt Sailer mit. Im Schloss Höchstädt verhandle der Bezirk Schwaben als Mieter deshalb mit dem Hausherrn, der Bayerischen Schlösserverwaltung.

Barbara Pfeuffer, die Witwe des Künstlers Hartmut Pfeuffer, hatte sich mit einer Bitte an den Bezirk gewendet: Mit einer Dauerausstellung im Höchstädter Schloss solle an das Werk des 2018 verstorbenen Höchstädter Künstlers erinnert werden. Der Bezirkstagspräsident hat der früheren Kunstlehrerin am Sailer-Gymnasium nun seine Unterstützung zugesichert.

Bei einem Treffen mit Bezirksrat Johann Popp und Barbara Pfeuffer machte sich Sailer selbst vor Ort ein Bild und es wurde gemeinsam über Lösungen gesprochen. Ein Vorschlag des Bezirks war es, den Eingangsbereich des Schlosses für eine Ausstellung zu nutzen. Der Hausherr des Schlosses, die Bayerische Schlösserverwaltung, habe diesen Vorschlag jedoch abgelehnt.

Bezirkstagspräsident Sailer stellte Barbara Pfeuffer weitere Lösungen vor, um die Werke des Künstlers der Öffentlichkeit in ganz Schwaben zugänglich zu machen. „Bilder in den Rathäusern des Landkreises Dillingen oder auch in den Räumen des Bezirks Schwaben würden es ermöglichen, die Kunstwerke einem breiteren Publikum bekannter zu machen“, schrieb Sailer diesbezüglich an die Höchstädterin.

Die Werke sollen im Höchstädter Schloss gezeigt werden

Aktuell verhandelt der Bezirk Schwaben mit der Bayerischen Schlösserverwaltung ein neues Konzept für Schloss Höchstädt. „Der Bezirk Schwaben will weitere Räume in Schloss Höchstädt mieten“, sagt die Ausstellungsleiterin des Bezirks, Stefanie Kautz. „Bei einer Zusage durch die Schlösserverwaltung planen wir, in einem der neuen Räume Werke von Hartmut Pfeuffer auszustellen.“ (pm)

