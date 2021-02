vor 24 Min.

Bierflasche gegen Kopf: Streit in Dillingen eskaliert

Zwei Männer eines Wohnhauses geraten heftig aneinander. Die Polizei musste einschreiten. Beide Kontrahenten mussten zudem in Dillinger Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem handfesten Streit ist es am Sonntag gegen 23 Uhr in einem Wohnhaus in der Weberstraße in Dillingen gekommen. Ein 25-jähriger und ein 30-jähriger Hausbewohner sind aneinandergeraten.

Er biss in den Finger

Zuerst schlugen sich die Kontrahenten gegenseitig ins Gesicht, dann biss der 25-Jährige seinem Gegenüber in den Finger. Bereits davor habe der 25-Jährige dem Hausbewohner mit einer leeren Bierflasche auf den Kopf geschlagen, steht es im Polizeibericht.

Ermittlung wegen Körperverletzung

Beide Beteiligten mussten zur ärztlichen Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Gegen Beide wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. (pol)

