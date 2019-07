vor 20 Min.

Bike und Tec baut eine neue Halle im Lauinger Osten

Im Gewerbegebiet entsteht ein Gebäude für das Fahrradgeschäft. Wann der Umzug stattfindet.

Von Jakob Stadler

Hunderte Fahrräder und E-Bikes stehen und hängen im Bike und Tec in Lauingen, an den Wänden finden Kunden alles von Schloss über Sattel bis Klingel. So ganz kann man sich nicht vorstellen, dass das alles Ende des Jahres nicht mehr da ist, in dem Gebäude an der Riedhauser Straße. Doch die neuen Visitenkarten der Bike-und-Tec-Mitarbeiter verraten es. „Neu ab 2020“, steht darauf. Und es ist eine Halle abgebildet, die es bisher nur als Modell gibt.

Der Laden eröffnet in der Werner-von-Siemens-Straße

Ladeninhaber Andreas Benitz erklärt: „Ab Januar 2020 wird unsere Adresse die Werner-von-Siemens-Straße 15 sein.“ Wer das ins Navi eingibt, bekommt aktuell die Rückmeldung: gibt’s nicht. Noch ist bei Hausnummer 13 Schluss, mit dem Fahrradladen wächst das Gewerbegebiet einen Bauplatz in Richtung Dillingen. Und auch Bike und Tec wächst. „Das wird etwas größer als hier“, sagt Benitz. Was dort alles geboten sein wird, will er erst einmal noch nicht verraten. Nur so viel: „Das wird nicht einfach nur eine Halle sein.“ Er wolle „ein gewisses Einkaufserlebnis“ bieten.

Zeit für den nächsten Schritt

Benitz, der über Motorradrennen zum Fahrradladen gekommen ist, betreibt sein Geschäft seit 1999. Er sagt, dass der Schlüssel für die positive Entwicklung des Unternehmens sei, dass er als Zweiradmechanikermeister auch ausbilden darf. „Das Tolle ist, dass ich so ein Team aufbauen kann“, sagt er. Etwa sechs Stellen sind es aktuell – und gut ausgebildete Mitarbeiter finde man nicht so einfach. Doch die seien für eine Vergrößerung essenziell. „So können wir jetzt den nächsten Step machen.“

Andreas Benitz Bild: Jakob Stadler

Im Lauinger Osten ist schon etwas zu sehen

Den plant er schon seit Längerem, jetzt freut er sich, dass es bald so weit ist. Am Bauplatz ist schon der Sockel der neuen Halle, die in Holzständerbauweise errichtet wird, zu erkennen. Die Größe lässt sich schon ganz gut abschätzen.

Mit dem Umzug in ein eigenes, größeres Gebäude will Benitz auf das veränderte Kundenverhalten reagieren. Der Markt verändere sich, das sei allein an der massiv verstärkten Nachfrage nach E-Bikes zu erkennen. Über die Branchen hinweg merke man, wie schwer sich kleine Läden tun, auch in Lauingen. Diese rationale, nüchterne Analyse und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sollen aber nicht bedeuten, dass für ihn einzig und allein der Profit zähle. Benitz betont: „Wir machen das, weil wir Spaß an der Arbeit haben.“

Auch am Stadthallenvorplatz in Lauingen hat sich gerade einiges verändert: Herzplatz-Aktion: Das haben die Lauinger geleistet

Nicht neu gebaut, aber auch neu in Lauingen: Sie kümmern sich in Lauingen um Haare und Bärte

Wer lieber gebrauchte Fahrräder sucht: Der Gundelfinger Fahrradbasar will die 20.000-Euro-Marke knacken

Themen Folgen