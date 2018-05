vor 39 Min.

Bildhauer und heiße Tänze

Was in Birkenried im Mai geboten ist

Nach dem fünftägigen Eröffnungsmarathon vom 27. April bis 1. Mai hat das Kulturgewächshaus Birkenried auch vom 8. bis 13. Mai eine Menge zu bieten.

Beim Bildhauern geht man in sich und vergisst die eigenen Probleme. All die Workshops in der Vergangenheit mit den professionellen Künstlern aus Simbabwe haben gezeigt, dass die Konzentration auf den Stein eine heilsame Wirkung hat. Anmeldung und Information: www.littlezim.de littlezim@birkenried.de oder 0160/96676552.

In Erinnerung an den Gründer von Birkenried und seinen Bau der Kapelle aufgrund eines Gelübdes findet alljährlich ein Gottesdienst an der Birkenrieder Kapelle „Zu unserer lieben Frau von Birkenried“ mit anschließender „Kuchenschlacht“ statt. Dafür backen die Gundelfinger Landfrauen um die Wette.

Wer kennt sie nicht: Smokie, die in den 70er-Jahren mit Hits wie „If you think you know how to love me“, „I’ll meet you at midnight“, „Living next door to Alice“, „Wild Angels“ und vielen mehr die Charts stürmten. Nach dem Ausstieg von Chris Norman fand die Band einen würdigen Nachfolger: Alan Barton. Heute steht Dean Barton, Alan Bartons Sohn, als Frontmann auf der Bühne von Spirit of Smokie. Platzreservierung unter tickets@birkenried.de oder 08221/24208.

Besucher kommen mit dem Orchestra Mondo auf eine Reise durch die Musikwelt: Von Italien bis Argentinien, von Frankreich bis zum Balkan und in die bunte Welt des Orients. Und mit dem Burgauer Multitalent Anja Baldauf am Akkordeon wissen Musikliebhaber der Region, dass es ein feuriger Abend wird. Platzreservierung unter tickets@birkenried.de oder Telefon 08221/24208.

Neulinge haben am Samstag, 12. Mai, ohne Verpflichtung und Kosten die Chance, ihr Talent für Flamenco zu entdecken. Unterrichtszeiten der Wochenend-Seminare: Samstag und Sonntag, Anfänger und Schnupperkurs: 15 bis 17 Uhr, Mittelstufe: 17.15 bis 19.15 Uhr, Technik: 19.30 bis 20.30 Uhr. Information und Buchung: flamenco@birkenried.de.

In den mehr als zehn Jahren, in denen der irisch-kanadische Sänger und Songwriter Morgan Finlay in Europas unterwegs ist, hat er eine von den Fans geschriebene Erfolgsgeschichte erlebt. Acht veröffentlichte Alben und fast sechshundert Auftritte haben Finlay zu einer leidenschaftlichen Anhängerschaft verholfen, die drei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen finanziert. (pm)