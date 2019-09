19.09.2019

Bildung: Auch die Eltern sind in der Pflicht

Der Sprecher des Landesausschusses für Bildung der AfD besucht den Landkreis

Kurz nach Beginn des neuen Schuljahres in Bayern stellte auf Einladung des Kreisverbandes Dillingen der AfD unter dem Vorsitzenden Erich Seiler der Sprecher des Landesfachausschusses für Bildung der bayerischen AfD, Christoph Birghan, die Positionen seiner Partei im Bereich Schule und vorschulische Kinderbetreuung vor.

Einleitend stellte er kurz die Fehler und Versäumnisse der bayerischen Landesregierung im Bildungsbereich in den vergangenen Jahren dar. Diese würden laut Pressemitteilung insbesondere in Lehrermangel, Unterrichtsausfall und Niveauverlust resultieren. Der Referent plädierte für die Beibehaltung oder Wiederherstellung der weltanschaulichen Neutralität und die freie geistige Entfaltung der Kinder.

Beim Thema Digitalisierung in der Bildung setzt sich die AfD für einen Ausbau der technischen Möglichkeiten an den Schulen ein. Doch auch künftig sollten menschliche Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler am wichtigsten sein. Bayerische Kinder sollten keine Versuchskaninchen für immer neue Bildungsexperimente sein. Disziplin, Ordnung, respektvoller Umgang und Rücksichtnahme sollen im Verhältnis zwischen Lehrern, Eltern und Schülern im Vordergrund stehen.

Die bayerische AfD setzt sich für einen Ausbau von freiwilligen, auch nicht staatlichen, Betreuungsmöglichkeiten ein. Jedes Modell der Betreuung von Kindern im Vorschulalter sollte ermöglicht und entsprechend gefördert werden. In der anschließenden Diskussion ergänzte der AfD-Ortsvorsitzende Peter Holfeld als ehemaliger Lehrer an der Mittelschule Wertingen die Ausführungen des Referenten im Detail. Auf eine Frage zur Bildungsgerechtigkeit wurde darauf verwiesen, dass ein wesentlicher Bestandteil zum Bildungserfolg im Engagement der Eltern liegt. Erziehung und Bildung sei auch eine wichtige Aufgabe der Eltern, der Staat könne diese Aufgabe nicht vollständig erfüllen. (pm)

