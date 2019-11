20.11.2019

Bildung findet nicht nur in der Schule statt

In Höchstädt wird eine besondere Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Lernorten präsentiert

Bildung findet nicht nur in der Schule statt. Dies wurde bei der Abschlussveranstaltung zum Projekt „Museumspädagogik“, die in den Räumlichkeiten des Schlosses Höchstädt mit zahlreichen Vertretern der Schulen, der Museen und anderen außerschulischen Einrichtungen sowie aus der Politik stattfand, sichtbar. Das Projekt „Museumspädagogik“ ist damit laut Pressemitteilung ein wesentlicher Bestandteil des Bildungskonzeptes für den Landkreis Dillingen, für das der Landkreis mit dem Gütesiegel „Bildungsregion in Bayern“ ausgezeichnet wurde.

„Der Landkreis Dillingen zählt nach der jüngsten Studie der Tageszeitung Die Welt bundesweit zu den zehn Städten und Kreisen mit der größten Dynamik“, sagte Landrat Leo Schrell. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung des Landkreises seien unter anderem attraktive Bildungseinrichtungen und Bildungsangebote, die über die Zukunftsfähigkeit der Region entscheiden. So leisten nach Ansicht des Landrats neben den Schulen insbesondere die außerschulischen Einrichtungen und Museen einen unverzichtbaren Beitrag zur Umsetzung des Bildungsauftrags. „Mit der Projektidee „Museumspädagogik“, die im Rahmen des Prozesses zur Bildungsregion in Bayern entstanden ist, bringen wir Schule und außerschulische Lernorte näher zusammen und ermöglichen dadurch eine besondere Form des Praxisbezuges in der Schulbildung“, freut sich der Landrat zudem über die positive Umsetzung des Projektes.

„Gerade in außerschulischen Einrichtungen und Museen werden verschiedene Themen zur heimischen Natur, Umwelt, Kultur, Geschichte, Biologie, Geografie oder Geologie aufgegriffen und den jungen Menschen vermittelt. Damit stiften diese Lernorte nicht nur Identität mit der eigenen Region, sondern schaffen auch ein Stück Lebensqualität und tragen so wesentlich zur Heimatbindung junger Menschen bei“, informiert Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes. Er hat federführend den Umsetzungsprozess zur Bildungsregion begleitet.

Günter Hirschmann, Geschäftsführer des Arbeitskreises Schulewirtschaft, ergänzte: „Die Konzeption des Projektes „Museumspädagogik“ umfasst weit mehr als die rein formelle Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen und außerschulischen Lernorten.“ Hirschmann leitete im Rahmen des Zertifizierungsprozesses zur Bildungsregion den Arbeitskreis „Schulische und außerschulische Bildungsangebote und Bildungsträger vernetzen“, aus dem auch das Projekt „Museumspädagogik“ entstanden ist. Er zeigte auf, wie es gelingen kann, junge Menschen für eine Projektarbeit zu gewinnen.

Die Aussage Hirschmanns unterstrichen die Schüler der Mittelschule Wittislingen, die mit ihren Präsentationen zu den Projekten „Gold“ und „Kristalle züchten“ aufzeigten, welche vielfältigen Maßnahmen und Aktionen sowie notwendigen Vorausplanungen und Nachbereitungen notwendig sind, um eine erfolgreiche Projektarbeit durchzuführen. Die Mittelschule Wittislingen kooperierte dabei im Rahmen des Projektes mit dem Mineralienmuseum in Lauingen. Ein besonderes Highlight boten die Schüler den Besuchern im Nachgang der Veranstaltung. So konnten sich die Teilnehmer anhand von Exponaten über das Projekt „Kristalle züchten“ informieren und sich praktisch beim Goldsuchen und Goldwaschen versuchen. Die Schüler zeigten damit voller Begeisterung ihr erlerntes Praxiswissen.

Zuvor informierte Michael Bachmaier über die Kooperation zwischen der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen und dem Stadelmuseum in Wortelstetten, die ebenfalls aus dem Projekt „Museumspädagogik“ entstanden ist. Die Partner entwickelten im Zuge der Kooperation verschiedene Themenbereiche, beispielsweise zu Schule, Sauberkeit und Arbeitswelt, die den Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufzeigen und sich museumspädagogisch sowie grundschulgerecht umsetzen lassen. Spannende Einblicke und somit einen besonderen Praxisbezug erhielten die Grundschüler konkret beim Forschen im Museum oder bei praktischen Tätigkeiten im Umgang mit Werkzeugen und Geräten. Als weitere erfolgreiche Kooperation präsentierten Karin Leo und Sebastian Diedering die Zusammenarbeit der Donau-Realschule Lauingen und der Umweltstation Mooseum in Bächingen. So setzen beide Einrichtungen mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ einen Schwerpunkt, unter dessen Motto auch die gegenseitige Kooperation steht. Neben verschiedenen Gruppenangeboten für die Schüler beinhaltet die Umsetzung auch Möglichkeiten der Lehrerfortbildung. Sowohl Landrat Schrell als auch die anwesenden Teilnehmer zeigten sich von den umgesetzten Projekten begeistert. (pm)

