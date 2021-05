Autofahrer bei Binswangen mit Alkohol im Blut erwischt

Ein 30-Jähriger war am Samstagabend bei Binswangen mit seinem Auto unterwegs. Dabei war nicht nur Alkohol im Spiel.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Binswangen hat die Polizei am Samstagabend gegen 22.50 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer angehalten. Wie es im Bericht der Polizei dazu heißt, wurde dabei festgestellt, dass er und sein Beifahrer gegen die geltenden Infektionsschutzbestimmungen verstoßen hatten.

Der Mann in Binswangen musste sein Auto stehen lassen

Zudem ergab ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest beim Fahrer einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

