Binswangen

vor 46 Min.

Haben Bruderschaften im Landkreis Dillingen eine Zukunft?

Plus In Binswangen wird am Sonntag das Skapulierfest gefeiert. In Höchstädt, Dillingen und Lauingen gibt es ähnliche Gemeinschaften. Was es damit auf sich hat.

Von Brigitte Bunk

Jahr für Jahr treffen sich die Mitglieder der Skapulierbruderschaft „Zu unserer lieben Frau vom Berge Karmel“ am dritten Sonntag im Juli, nachmittags um 13.30 Uhr, im Außenbereich vor der Marienkapelle. Erst wird eine Andacht gefeiert, der sich in der Regel, wenn Corona das nicht auch in diesem Jahr verhindern würde, eine Prozession zum in der Bauernstraße aufgebauten Altar und zurück anschließt. An diesem Tag wird somit das Skapulierfest gefeiert, der Gottesdienst findet vormittags in der im Rahmen der Dorferneuerung liebevoll restaurierten Kapelle an der Römerstraße statt.

