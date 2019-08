vor 7 Min.

Biogasanlage und Friedhof sind Thema

Mödinger

Im Rahmen der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause behandelten die Ratsmitglieder der Gemeinde Mödingen/Bergheim laut Mitteilung von Bürgermeister Walter Joas in der öffentlichen Sitzung zwei Anträge. Die Kirchenverwaltung hatte den Antrag auf einen Zuschuss der Gemeinde für die Erneuerung des südlichen Treppenaufgangs am Friedhof in Mödingen gestellt.

Nach kurzer Diskussion beschlossen die Ratsmitglieder laut Rathauschef Joas einstimmig, hierfür seitens der Gemeinde einen Zuschuss über 900 Euro zu gewähren, was rund zehn Prozent der Gesamtsumme ausmache.

Im weiteren Sitzungsverlauf behandelte das Ratsgremium den Antrag des Unternehmens Biogas Mödingen, einer Leistungserhöhung mit dem Bau eines Blockheizkraftwerks zuzustimmen.

Nachdem die Ratsmitglieder den Antrag nach den Vorgaben der bundesemissionsrechtlichen Genehmigungen erörtert und geprüft hatten, gab es laut Mitteilung von Walter Joas keine Einwendungen und dem Antrag konnte einstimmig stattgegeben werden. (HOW)

