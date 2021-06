Die erste Matinee in Birkenried in diesem Jahr ist eine Saitenreise

In Birkenried hat sich während der coronabedingten Zwangspause etwas verändert. Und am Wochenende endet die Pause. Mit einer Saitenreise.

Die erste Matinee nach vielen Monaten Pause findet am kommenden Sonntag, 13. Juni, um 14 Uhr in Birkenried statt. Dort war man in den vergangenen Monaten nicht untätig: Der sogenannte Biergarten, das kleinere Gewächshaus, wurde umgebaut und mit einem festen Boden anstatt des bisherigen Kiesbodens versehen. „Die Damen mit Stilettos werden es uns danken“, schreibt Bernhard Eber in seiner Pressemitteilung.

Während einer laufenden Saison oder auch im ruhigeren Winter wäre dieses wochenlange Projekt nie möglich gewesen. Also wurde die Chance genutzt. Bis zur Matinee sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Das müssen Besucher in Birkenried beachten

Zur „Saitenreise mit Volker Luft“ bitten die Veranstalter zu berücksichtigen, dass nur Gäste platziert werden können, die sich angemeldet haben. Alle Besucher müssen einen gültigen Nachweis für „geimpft“, „getestet“ oder „genesen“ vorlegen.

Bei gutem Wetter findet das Konzert als Open Air statt. Da gibt es ausreichend Plätze. Bei schlechtem Wetter ist das Konzert auf 54 Plätze beschränkt. Dann wird nach Reihenfolge der Reservierung entschieden.

Das Programm "Saitenreise" von Volker Luft

Volker Luft ist Komponist und Gitarrist. Seine „Saitenreise“ führt durch Stilepochen vom Barock bis zur Moderne und streift Musikstile von Flamenco über Blues und Celtic. Werke von Johann Sebastian Bach, andalusischer Flamenco, Blues oder die melancholischen, keltischen Klänge Irlands – alles ist dabei. Ergänzt wird der musikalische Hörgenuss durch eine kurzweilige Moderation, die literarische, historische und kulturelle Bezüge herstellt.

Bei dem stilistisch spannenden und besonderen Konzertprogramm „Saitenreise“ spielt er seine schönsten Kompositionen und Gitarrenbearbeitungen für Solo-Gitarre. Weitere Infos: www.volkerluft.net. Eine Platzreservierung für die Matinee ist verpflichtend: per E-Mail an tickets@birkenried.de oder unter Telefon 0172/3864990.

Alle Gäste müssen entweder geimpft, getestet oder genesen sein und den entsprechenden Nachweis erbringen, ausgenommen Kinder unter 14 Jahren. (pm)

