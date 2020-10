26.10.2020

Bis zu 200 Corona-Tests sind im Kreis Dillingen täglich möglich

Der Landkreis Dillingen erhöht Kapazität der Teststation in Dillingen. Das Bürgertelefon ist jetzt auch wieder aktiv.

Der kritische Warnwert von 50 ist überschritten: Aktuell liegt der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert bei den Covid-19-Infektionen im Landkreis Dillingen bei 71,5, nachdem dem Gesundheitsamt am Sonntag weitere 17 Corona-Fälle gemeldet worden sind.

Wegen der hohen Anzahl an Kontaktpersonen I erhöht der Landkreis deshalb die Testkapazität in seiner Teststation in Dillingen.

Was Dillingens Landrat zu der Umstellung der Teststation sagt

Landrat Leo Schrell informiert: „Ab sofort werden wir unsere Teststation in der Weberstraße 14 in Dillingen so organisieren, dass täglich bis zu 200 Tests möglich sind.“ Dies erfordere einen hohen personellen und organisatorischen Aufwand. Bei der Vielzahl von sich abzeichnenden Tests bittet Landrat Schrell deshalb um Verständnis, dass nicht jeder Test tagesgenau stattfinden kann.

Ein Appell des Dillinger Landrats

Gleichzeitig bittet der Landrat – wie bereits im Frühjahr –, jetzt wieder sehr besonnen und überlegt zu handeln. „Eine zweite große Pandemiewelle wäre aus humanitären Gründen eine absolute Katastrophe und für unsere Wirtschaft nicht mehr zu verkraften“, sagt Schrell.

Deshalb ruft er die Bevölkerung in einer Pressemitteilung dringend dazu auf, weiterhin verantwortungsvoll und solidarisch zu handeln. Aufgrund der aktuellen Entwicklung hat das Dillinger Landratsamt ab sofort wieder das Bürgertelefon mit mehreren Mitarbeitern besetzt.

Sie sind laut Pressemitteilung von Montag bis Donnerstag täglich von 8 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 13 Uhr und an den Wochenenden in der Zeit von 14 bis 18 Uhr unter Telefon 09071/51-350 erreichbar. (pm)

