vor 32 Min.

Bischof Bertram spricht zweimal

Vorträge vor dem Tag der Deutschen Einheit

Zum Tag der Deutschen Einheit hält der Augsburger Bischof Bertram Meier am Freitag, 2. Oktober, einen Festvortrag im Rittersaal des Schlosses in Höchstädt mit dem Thema „Reißt die Tore für Christus auf“. Diesen Titel hatte Papst Johannes Paul II. zur Einheit Deutschlands im europäischen Kontext schon genutzt. Landtagsabgeordneter Georg Winter und Bezirksrat Johann Popp (beide CSU) betonten übereinstimmend ihre große Freude und Dankbarkeit, dass Bischof Bertram seinen Vortrag zweimal halten wird, damit die zulässige Anzahl von 100 Personen bei beiden Vorträgen deutlich unterboten werde. „Die Resonanz ist sehr positiv“, so Winter, „beide Veranstaltungen sind schon voll belegt.“

Beide Vorträge finden im Rittersaal des Schlosses Höchstädt statt. Der erste Vortrag beginnt um 18 Uhr, der zweite startet anschließend um 19.30 Uhr und wird zusätzlich auf der Facebook-Seite von Georg Winter live übertragen. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen werden die Veranstaltungen getrennt voneinander stattfinden und mit den nötigen Hygienemaßnahmen wie Desinfektion und Lüften verbunden sein. (pm)

mit Erkältungssymptomen sollten sich im Stimmkreisbüro Winter telefonisch unter 09074/2074 oder per Mail an buero@georg-winter.de abmelden.

