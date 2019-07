vor 44 Min.

Bischofsvikar spricht über Sailer

Prälat Bertram Meier kommt nach Dillingen

Der Historische Verein Dillingen und die Volkshochschule Dillingen veranstalten den Vortrag „Keine trockene Schreibfeder, sondern ein lebendiger Zeuge. Was Johann Michael Sailer unserer Zeit zu sagen hat.“ Zu diesem Thema spricht Prälat Bertram Meier, Bistum Augsburg, am Mittwoch, 17. Juli, um 19.30 Uhr im Colleg in Dillingen. Bischofsvikar Meier wurde für die bischofslose Zeit vom Domkapitel zum Diözesanadministrator gewählt. Bis zur Ernennung eines neuen Bischofs verwaltet er das Bistum Augsburg. Zu seinem Vortrag schreibt Bertram Meier: „Wir befinden uns – gesellschaftlich und kirchlich – in einer Zeit großer Umbrüche. Eine Frage, die zu seiner Zeit wie heute die Menschen bewegt, lautet: Wie können wir die Kirche erneuern? Wie kann es gelingen, das Evangelium unter die Leute zu bringen? Johann Michael Sailer hat Spuren gelegt, denen wir nachgehen wollen.“ Sailer war Professor der Universität Dillingen, er begeisterte die Studenten und erregte großen Neid, bis er entlassen wurde.Was man heute immer mit ihm verbindet: das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium. (pm)

