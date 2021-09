Betrugsversuch beim Autokauf: Bissinger ist aufmerksam

Der Mann aus Bissingen will einen Autoverkauf übers Internet abwickeln. Das geht fast schief.

Ein Mann aus Bissingen hat am Mittwoch Anzeige wegen versuchten Betrugs erstattet, nachdem er seinen Pkw für 22.000 Euro in einem Online-Kleinanzeigenportal inseriert hatte. Daraufhin meldete sich ein angeblicher Interessent, der 20.500 Euro für den Pkw bot. Zuvor sollte nun der Verkäufer noch 750 Euro an eine Reederei überweisen, damit der Pkw von seinem Wohnort abgeholt und nach Madrid gebracht werden kann. Der Bissinger fiel nicht auf diese Betrugsmasche herein und überwies kein Geld. (pol)