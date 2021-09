Bissingen nimmt wehmütig Abschied von Pater George

Plus Mit einem großen Festgottesdienst hat Bissingen Pater George verabschiedet. Der war schon vorher viel unterwegs, jetzt ist er endgültig weg. Der Abschied fiel manchen besonders schwer.

Sämtliche Vereinsfahnenträger der Marktgemeinde Bissingen waren vor dem Haupteingang der Pfarrkirche St. Peter und Paul angetreten. Die Kirche den Corona-Regeln nach entsprechend besetzt - samt den Honoratioren aus Pfarr- und politischer Gemeinde. War es die Tatsache, dass Pater George vor dem Gottesdienst dem neuen Brunnen vor dem Gotteshaus den kirchlichen Segen spendete, oder hatte die Pfarrgemeinde einen anderen, besonderen Anlass für diesen feierlichen Gottesdienst mit Fahnen und Musik? Sie hatte.