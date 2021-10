Bissingen will betreutes Wohnen ermöglichen

Plus Eine Firma stellt in der Bissinger Gemeinderatssitzung ihre Pläne für die Wohneinheiten vor. Der Bedarf im Kesseltal steigt.

Wenn es nach dem Wunsch von Bürgermeister Stephan Herreiner und dem Gemeinderat geht, wird in Bissingen bald eine barrierefreie Wohnanlage gebaut, die betreutes Wohnen ermöglicht. „Wir haben im Baugebiet Westfeld ein Grundstück für soziale Zwecke zurückgehalten“, erläutert Herreiner auf Nachfrage. Und nachdem er eine überregionale Annonce der Firma Sozial Invest GmbH aus Burgwald gesehen hat, die ein Pflegehotel beschrieb, habe er Kontakt aufgenommen.