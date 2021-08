Bissingen/Buggenhofen

19:30 Uhr

In Buggenhofen zeugen 200 Bilder von Unglück, Seuchen und Not

In der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen sind neben einer Reihe von Rosenkränzen und Kerzen auch knapp 200 Votivtafeln – überwiegend aus dem 18. und 19. Jahrhundert – erhalten geblieben.

Von Helmut Herreiner

Über Jahrhunderte hat sich im süddeutschen Raum der Brauch erhalten, mit Votivbildern entweder göttliche Hilfe und die Hilfe der Gottesmutter Maria in einer Notlage zu erbitten oder aber sich für himmlischen Beistand zu bedanken. Meist fanden die Votivbilder und manchmal auch Votivgaben aus Wachs oder Ton ihren Platz in den zahlreichen Wallfahrtskirchen. Viele von ihnen sind mittlerweile verschwunden. In der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen sind neben einer Reihe von Rosenkränzen, Kerzen und wächsernen Votivgaben auch knapp 200 Votivtafeln – überwiegend aus dem 18. und 19. Jahrhundert – erhalten geblieben. Sie sind Zeugnisse des Glaubens, die noch nach Jahrhunderten ihre Betrachter beeindrucken.

