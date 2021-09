Bissingen

Die Bissinger Schulen bekommt neue Lüftungsanlagen

Plus Spezielle Reinigungsgeräte sollen schnellstmöglich installiert werden. Auch die Kita-Öffnungszeiten sind Thema.

Von Brigitte Bunk

In der Grund- und Mittelschule Bissingen läuft derzeit das Verfahren für die Vergabe der Planungsleistungen im Bereich Architektur und Gebäudetechnik. Die Bewerber konnten bis zur vergangenen Woche ihr Angebot abgeben, erläuterte Bürgermeister Stephan Herreiner in der Ratssitzung am Dienstag. Nächste Woche soll die Vergabe voraussichtlich in einer nicht-öffentlichen Schulverbandssitzung erfolgen. Nachdem durch eine neue Rechtslage auch der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in förderfähigen Räumen von Altbauten mit einem Zuschuss von 80 Prozent möglich ist, wurde dies kurzfristig mit in die Ausschreibungsunterlagen aufgenommen.

