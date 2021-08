Ein Haushaltsvolumen in Bissingen von mehr als 20 Millionen Euro

Plus Die Marktgemeinde Bissingen hat viel vor, nicht nur in diesem Jahr. Das klappt ohne Kreditaufnahme.

Die Marktgemeinde Bissingen steuert auf einen Höhepunkt in der finanziellen Geschichte der Kommune zu. Werden alle Maßnahmen umgesetzt, für die Budget im Haushaltsplan eingestellt ist, überschreitet das Gesamtvolumen 20 Millionen Euro. Dazu meinte Bürgermeister Stephan Herreiner in der jüngsten Ratssitzung: „Dies ist eine Marke, auf die wir meines Erachtens, als einwohnerschwache Flächengemeinde, durchaus stolz sein dürfen.“