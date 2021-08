Ein Mann fällt in Bissingen vom Fahrrad - jetzt wird gegen ihn ermittelt

Ein 49-Jähriger stürzt in Bissingen mit seinem Fahrrad und zieht sich eine Platzwunde am Kopf zu. Jetzt muss er auch noch mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Am Samstag gegen 14.45 Uhr stürzte ein 49-jähriger Radfahrer beim Überqueren der Marktstraße alleinbeteiligt zu Boden. Hierbei zog sich der Verunfallte eine Platzwunde am Kopf zu, welche im Krankenhaus Nördlingen medizinisch versorgt werden musste. Das teilt die Polizei Dillingen am Sonntag mit.

Der Mann war bei dem Unfall in Bissingen betrunken

Da ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer einen Wert von knapp über zwei Promille ergab, wird nun gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (pol)