Bissingen

vor 46 Min.

In Bissingen gibt es jetzt einen Naturkindergarten

Der Kindergarten kommt „spielzeugfrei“ aus: Gespielt wird mit allem, was man in der Natur findet. Und natürlich auf den neuen Spielgeräten.

Plus Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Kreis Dillingen steigt. In der Marktgemeinde Bissingen hat man darauf reagiert und bietet nun auch Plätze im Freien. Was die Kinder hier erwartet.

Von Christina Brummer

Es liegt noch ein feuchtnebliger Dunst über dem Kesseltal, doch auf der Anhöhe über Bissingen blitzt die Sonne schon durch. Ein schmaler Landwirtschaftsweg führt bis auf einen geschotterten Parkplatz. Eine bunte Girlande säumt den Weg entlang niedriger Bäume. Ein bisschen sieht es aus wie an einem Kindergeburtstag. Doch ein Schild am Eingang macht deutlich: Hier ist das Revier der Kesseltaler Füchse und ihres Naturkindergartens.

