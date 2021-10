In Bissingen sind Einbrecher aktiv

In zwei Gebäude ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

In Bissingen treiben Einbrecher ihr Unwesen. Die Polizei Dillingen meldet, dass von Sonntag, 19.45 Uhr, auf Montag, 6.30 Uhr, bisher unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Marktstraße in Bissingen eingebrochen sind. Nachdem sie die Büroräumlichkeiten durchwühlten, entwendeten die Unbekannten insgesamt einen Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich.

Unbekannte brechen gewaltsam in Gebäude ein

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Ebenfalls in der Bissinger Marktstraße drangen bislang unbekannte Täter am Montag gegen 4.30 Uhr gewaltsam in ein Ladengeschäft ein. Vermutlich fühlten sich die Täter durch Anwohner gestört und verließen das Geschäft unverrichteter Dinge, so die Polizei.



Die Höhe des Sachschadens wurde in diesem Fall auf circa 300 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern abgeben können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)