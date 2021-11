Bissingen-Leiheim

13:00 Uhr

Getöteter Falke im Kesseltal: „Der Schuss war ein Schock“

Die Dillinger Polizei ermittelt im Fall eines toten Falken (Symbolfoto). Der getötete Vogel wurde am Freitagnachmittag um 16.45 Uhr in einem Garten im Bissinger Ortsteil Leiheim entdeckt.

Plus Eine Zeugin aus dem Bissinger Gemeindeteil Leiheim schildert das Erlebnis mit dem toten Falken. Sie lief nach dem Schuss mit ihrem Kind schreiend ins Haus.

Von Cordula Homann

Eigentlich wollte Stefanie Noack am Freitagnachmittag mit ihrem kleinen Kind nur nach den Hühnern von Oma und Opa gucken. Gemeinsam liefen die beiden in Leiheim in den Garten.

