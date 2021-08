Bissingen

vor 32 Min.

Ulrich Reiner aus Bissingen will für die Freien Wähler in den Bundestag

Plus Ulrich Reiner will für die Freien Wähler den Sprung in den Bundestag schaffen. Angst vor Kritik hat der leidenschaftliche Schiedsrichter nicht.

Von Simone Bronnhuber

Zwölf Kandidaten und Kandidatinnen werben bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Donau-Ries um die Erststimme. Wir stellen sie in einer Serie vor.

