vor 33 Min.

Was ein Bissinger als Bauleiter auf einer Großbaustelle in Äthiopien erlebt hat

Das Bild zeigt die beinahe fertiggestellte Großbaustelle in Äthiopien für die Errichtung einer 200-Megawatt-Konverteranlage zur Umwandlung von Drehstrom in Gleichstrom für den Stromtransport ins südliche Nachbarland Kenia unter der Gesamtbauleitung von Ulrich Zeller aus Göllingen. Seine Mitarbeiter kamen aus China, Äthiopien, Brasilien, Malaysia, Indien und Taiwan.

Plus Ulrich Zeller aus Göllingen war zuletzt zwei Jahre Gesamtbauleiter eines gigantischen Projektes in Afrika mit mehr als 1000 Arbeitern. Nun will er den Ruhestand im Kesseltal genießen. Er berichtet von Corona und Wetterkapriolen

Von Horst von Weitershausen

Es ist es an der Zeit, sesshaft zu werden, sagt Ulrich Zeller. Der Göllinger hat in den vergangenen 43 Jahren in Sachen Energieversorgung in 38 Ländern dieser Welt gearbeitet. So auch, als er sich im September 2018 auf den Weg gemacht hat, um seine 38. und letzte Auslandsstation als Gesamtbauleiter eines Großprojektes anzutreten. Da wusste der Kesseltaler jedoch nicht, dass er neben den Wirrungen der Bauleitung eines Siemens-Großprojektes in Afrika auch noch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben wird.

