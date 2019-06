00:33 Uhr

Bissinger FW-Team unverändert

Ortsverband hatte Neuwahlen

Bei der Generalversammlung der Freien Wähler Bissingen gab Vorsitzender Josef Ott einen Rückblick über das vergangene Jahr und verwies dabei unter anderem auf die Organisation des Politischen Abends in der Fastenzeit in guter Zusammenarbeit mit dem Kreisverband. Hier war vor gut zwei Monaten Minister Hubert Aiwanger zu Gast in Bissingen. Dank galt den Besuchern der politischen Stammtische, die von Johann Reichensperger bestens organisiert werden und die einmal im Monat jeweils montags in Unterbissingen stattfinden, sowie Gemeinderätin Luise Schmid für die Organisation des Sommerfestes des Ortsverbandes, Margarete Oßwald für die Pflege der Homepage, den FW-Gemeinderäten, den Mitgliedern des Vorstands und allen, die sich für die örtlichen Gruppierungen der Freien Wähler im politischen Leben der Kommune und darüber hinaus mit einbringen.

Nachdem auf die Berichte des Schatzmeisters Konrad Seiler und der beiden Kassenprüfer Günther Schneider und Luise Schmid hin dem Kassenwart und dem Vorstand einstimmige Entlastung erteilt wurde, folgten die turnusgemäß anstehenden Neuwahlen des Ortsvorstands. Unter der Regie der beiden Wahlleiter Anton Schmid und Ottmar Hurler wurden Vorsitzender Josef Ott sowie dessen Stellvertreter Max Kapfer ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt. Einstimmig wurden auch die weiteren Posten im Vorstand gewählt: Konrad Seiler führt die Aufgabe des Kassenwarts weiter, Helmut Herreiner übernimmt weiter die Schriftführung und Pressearbeit, als Beisitzer fungieren Johann Reichensperger, Leonhard Veh, Heinrich Schiele, Benjamin Holzinger, Katrin Deiner und Bernd Beck. Benjamin Holzinger bleibt Jugendvertreter und Luise Schmid sowie Günther Schneider sind Kassenprüfer.

Auch die Frage des künftigen Wasserpreises in Bissingen, der Straßenausbau in Oberringingen oder auch die Frage, inwieweit sich die Gemeinde Bissingen bei dem Thema Almarin in Mönchsdeggingen einbringen soll, waren Thema bei der Versammlung. (pm)

