vor 49 Min.

Bissinger Gemeinderat macht Weg für Neuwahlen frei

Der Gemeinderat beschließt die Dienstunfähigkeit von Michael Holzinger. Wie es jetzt weitergeht.

Von Cordula Homann

In einer nichtöffentlichen Sitzung hat der Bissinger Gemeinderat am Dienstagabend über die Dienstunfähigkeit von Bürgermeister Michael Holzinger gesprochen (Lesen Sie hier: Rücktritt Holzinger - Die Gründe für seine Entscheidung). Wie berichtet, ist der langjährige Bürgermeister der Marktgemeinde seit einem Jahr krank. Um Neuwahlen anzusetzen, fehlten allerdings die notwendigen Unterlagen von der Versorgungskammer. Die sind nun laut Zweitem Bürgermeister Stephan Herreiner in der vergangenen Woche eingegangen. Die Dienstunfähigkeit sei ohne Diskussion einstimmig festgestellt worden.

Wenn alles klappt, könnte es am 13. Oktober Neuwahlen geben. Ab 1. November wäre dann der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin im Amt. Das Landratsamt wird nun nach Eingang der Beschlusslage von Bissingen die Unterlagen prüfen und den Wahltermin mitteilten. Das soll zeitnah geschehen, sagte Pressesprecher Peter Hurler auf Nachfrage. Auch Bürgermeister Holzinger muss zustimmen.

Zwischen der Arbeit und dem Rathaus im Dauereinsatz

Herreiner und er seien viel in Kontakt. „Wir treffen uns und telefonieren“, sagte der Zweite Bürgermeister am Mittwoch. Diesen Tag nahm sich der Stellvertreter frei. „Ich hatte Pfingsten keinen Urlaub und werde in den Ferien auch nur ein paar Tage freinehmen. Die Doppelbelastung geht langsam an die Substanz.“ Vor allem die Familie leide darunter. Viele Termine seien tagsüber. „Gott sei Dank trägt auch mein Arbeitgeber das so tolerant mit.“

Lesen Sie dazu auch:

Rücktritt Holzinger: Die Gründe für seine Entscheidung

Bissingens Bürgermeister Michael Holzinger will zurücktreten

Bürgermeister Michael Holzinger ist krank und nicht im Amt

Themen Folgen