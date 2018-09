00:36 Uhr

Blaue Stunde mit Big-Band-Sound

Das Monday Night Orchestra lockt zahlreiche Besucher zur Lauinger Seebühne

Lauingen Das heimische Monday Night Orchestra unter Leitung von Florian Vogg hat vergangene Woche die Zuschauer an der Lauinger Seebühne mit einem bunt gemischten Repertoire erfreut. Auch zufällig vorbeikommende Gäste blieben bis zum Schluss, um der Big Band mit den beeindruckenden Stimmen der Sängerinnen Jessica Rommel und Rebecca Ehnle sowie des Sängers Peter Lang zu lauschen.

Die Band startete mit „Soulfinger“ von den Blues Brothers und legte gleich mit Aretha Franklins „Think“ nach. Die gute Laune sowohl auf der Bühne als auch beim Publikum war sofort spürbar. Anschließend wurde der Blues „Every Day“ von den Sparks Brothers, bekannt durch B. B. King und Count Basie gespielt, gefolgt vom anspruchsvollen Big-Band-Klassiker „Route 66“. Spätestens bei der Rock’n’Roll-Nummer „Blue Suede Shoes“ konnte keiner mehr ruhig sitzen oder stehen. Mit „Big Spender“ wurde es sexy, bevor „Don‘t Know Why“ zum Träumen einlud. Alexander Rabitsch, der gekonnt und mit Witz durch das Programm führte, kündigte eine kurze Pause an, nachdem die Zuschauer noch den Saxofon-Satz mit „A String Of Pearls“, sowie Frank Sinatras „New York, New York“ genießen konnte.

Nach der Pause folgten dann zehn Songs, die alle kannten. „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungel-Buch ist für die Bläser zwar alles andere als gemütlich, der Song versprühte trotzdem eine Gelassenheit und sorgte für frohe Gesichter im Publikum. Unter anderem gab es auch „Hard Rock Cafe“ und „Hot Stuff“ zu hören, welche an die Discozeit der späten 70er-Jahre erinnerten. Beim „Udo-Jürgens-Medley“ waren auch die Gäste textsicher. Der Applaus zeigte, dass die Musiker den Geschmack der Zuhörer völlig trafen. Abschließend sorgte Adeles James-Bond-Titelsong „Skyfall“ für Gänsehaut. (pm)

