„Blaulichttag“ und Segelflugzeuge: Das ist bei der GET geboten

Auf der Messe in Gundelfingen können Besucher in die Luft steigen oder etwa die Feuerwehr kennenlernen. Das ist bei der GET im September geplant.

Von Andreas Schopf

Seit einigen Tagen können es Vorbeifahrende nicht übersehen. Am Rand der Medlinger Straße ist ein metergroßes Schild aufgebaut. Dieses weist auf die Gundelfinger Erlebnistage (GET) hin, die so langsam ihre Schatten vorauswerfen. Die Messe findet vom 20. bis 22. September auf dem Areal des Gartenlands Wohlhüter statt.

In diesem Jahr feiern die Erlebnistage ein Jubiläum. Das Event in der Gärtnerstadt soll heuer zum zehnten Mal die Besucher anlocken und den Fokus auf die lokale und regionale Wirtschaft lenken. Insgesamt haben sich 110 Aussteller angekündigt. Mehr werden es nicht werden. „Wir sind ausgebucht“, sagt Messeorganisator Josef Albert Schmid.

Die GET in Gundelfingen feiert Jubiläum

Zur Jubiläumsausgabe der Erlebnistage stehen einige Besonderheiten auf dem Programm. Wie berichtet, arbeiten die Veranstalter heuer mit dem Gundelfinger Luftsportverein zusammen. Besucher können auf dem nahe gelegenen Fluggelände mit einem Segelflugzeug in die Luft steigen und das Messegelände von oben erkunden. „So werden wir dem Begriff ‚Erlebnis‘ noch mehr gerecht“, sagt Schmid.

Neben der Möglichkeit zum Fliegen soll die GET auch einen „Blaulichttag“ bieten. Im Rahmen eines Aktionstages der Feuerwehren am Sonntag, 22. September, wird sich die Gundelfinger Feuerwehr auf dem Messegelände präsentieren. Laut Schmid hat auch die Polizei eine Aktion geplant. Was genau, steht nach seinen Angaben noch nicht fest. Besucher sollen grundsätzlich die Möglichkeit bekommen, die Einsatzkräfte, deren Arbeit, Ausrüstung und Fahrzeuge näher kennenzulernen.

Kinderschutzbund hat einen Stand auf der GET

Und die Reihe der Aktionen geht weiter. Im Rahmen des Weltkindertages am Freitag, 20. September, wird etwa ein Ballonkünstler vor Ort sein. Zudem ist der Dillinger Kreisverband des Kinderschutzbundes mit einem Stand in Gundelfingen vertreten. Dort können Kinder unter anderem an einer Aktion teilnehmen und sich Gedanken dazu machen, was sie als Bürgermeister oder Bürgermeisterin machen beziehungsweise ändern würden. Ebenfalls auf der GET vertreten ist ein Chocolatier aus der Gundelfinger Partnerstadt Beek (Niederlande).

Ein Novum ist in diesem Jahr, dass die Landkreiskulturtage auf der GET eröffnet werden. Wie Bürgermeisterin Miriam Gruß mitteilt, konnte auch der Bezirkstagspräsident Martin Sailer für ein Grußwort und der Bezirk Schwaben für einen Stand gewonnen werden. „Das ist ein starkes Signal für unseren Standort“, sagt Gruß, die auf die schwabenweite Ausstrahlung der GET verweist. Rainer Hönl, Vorsitzender der Gundelfinger Wirtschaftsvereinigung, betont, wie groß das Einzugsgebiet der Erlebnistage ist. Bedingt durch die nahe liegende Ländergrenze, strahle das Event nicht nur schwabenweit, sondern auch weit nach Baden-Württemberg, etwa bis nach Ulm, aus. Die Gärtnerstadt und speziell der Standort im Gartenland Wohlhüter, wo die GET heuer zum vierten Mal stattfindet, profitiere dabei von der guten überregionalen Verkehrsanbindung.

Veranstalter erhoffen sich 30.000 Besucher

Den Organisatoren sei es jedoch wichtig, dass regionale Unternehmen im Fokus der Messe stehen werden. Laut Messeorganisator Schmid stammen etwa 80 Prozent der Aussteller aus der Region. Insgesamt erhoffen sich die Veranstalter rund 30.000 Besucher. Hönl ist sich sicher: „In diesen drei Tagen ist Gundelfingen der Mittelpunkt des Landkreises.“

