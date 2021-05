Blindheim

03.05.2021

Blindheim hat die Wahl: Wer bekommt den Zuschlag?

Plus Rinkenburger Objektbau Dillingen, Miller Erdbau und Abbruch Blindheim sowie Hans Mayr Hochbau aus Neuburg haben Interesse an der viel umstrittenen Gewerbefläche „An der Bahn“. Sie haben unterschiedliche Ideen, aber: Versprechungen macht keiner der Investoren

Von Simone Bronnhuber

Drei Kandidaten, eine ausgewählte Jury und jede Menge Zuhörer. Was wie eine Talentshow klingt, fand am Donnerstagabend in Blindheim statt. Ähnlich zumindest und unter strengsten Corona-Regeln. Wie berichtet, haben drei mögliche Investoren für einen Supermarkt ihre Pläne bei einer nicht öffentlichen Sitzung bereits dem Gemeinderat vorgestellt. Nun sollten auch die Blindheimer Bürger die ersten Entwürfe und Ideen sehen – und dafür hat sich die Gemeinde etwas Besonderes einfallen lassen. So saß bei der Sitzung nicht nur das Gremium in der Gemeindehalle, sondern auch ein Techniker – Kabel, Mikros, Computer, Handy und Mischpult waren aufgebaut. Denn die öffentliche Sitzung wurde im Internet live übertragen. Und diese Chance nutzen fast 200 Bürger, was auch Bürgermeister Jürgen Frank beeindruckte: „Das gab es noch nie, aber wir freuen uns über Feedback, ob das für künftige Sitzungen eine Option wäre.“

Themen folgen