Bruterfolg in Blindheim: Endlich Nachwuchs beim Großen Brachvogel

Plus Wiesenbrüter-Schützer im Landkreis Dillingen feiern ihren Erfolg. Es hat sehr lange gedauert. Ein großer Dank geht auch einige Blindheimer Landwirte.

Seine Freude steht Anton Burnhauser beim Treffen im Wiesenbrütergebiet beim Life-Aussichtsturm im Blindheimer Ried ins Gesicht geschrieben. Kann er doch als ehrenamtlicher Koordinator des „Biodiversitätsprojekts zum Schutz der Wiesenbrüter im Donauried“ bei der Regierung von Schwaben endlich einen Bruterfolg beim Großen Brachvogel vermelden. „Zwei Jungvögel sind endlich nach rund sieben Jahren Brutplatz-Management Schwaben trotz aller natürlichen und unnatürlichen Feinde im Blindheimer und Gremheimer Ried flügge geworden“, berichtet Burnhauser stolz bei dem Treffen.